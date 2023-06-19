В Егорьевском районе Алтайского края вновь произошел лесной пожар

Пожар тушат Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

19 июня в Егорьевском районе Алтайского края произошел лесной пожар. Об этом сообщает минприроды региона.

Возгорание зафиксировали на территории Лебяжинского лесничества. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 80 гектаров.

На месте ЧП работают более 130 человек, используют свыше 40 машин, лесопожарный комплекс и тракторы.

В минприроды подчеркнули, что при необходимости к месту пожара направят дополнительную технику и людей.

Ранее мы рассказывали о последствиях лесного пожара в Егорьевском районе, который бушевал там несколько дней.