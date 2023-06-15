Мальчик, получивший ожоги в ДТП у Славгорода, доставлен в Барнаул

Пострадавший мальчик находится в центре термических поражений Городской больницы №3 г. Барнаул Фото: Олег УКЛАДОВ

Шестилетний мальчик, который 12 июня получил ожоги в серьезном ДТП у Славгорода, был доставлен медицинским вертолетом в Барнаул. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края.

Напомним, что вечером 12 июня у Славгорода произошло столкновение двух автомобилей. После удара обе машины загорелись, в каждой из них находилось по три человека. В результате ДТП погибли два человека. Шестилетний мальчик был спасен из одной из горящих машин, но получил серьезные ожоги.

На автомобиле скорой помощи пострадавшего ребенка доставили в Славгородскую ЦРБ, а позже медицинским вертолетом перевезли в Барнаул. Сейчас пациент находится в центре термических поражений Городской больницы №3. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое.

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