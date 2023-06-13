«Женщина билась в полуоткрытое окно»: очевидцы - о ДТП с горящими машинами под Славгородом

В результате ДТП погибли два человека. Фото с места событий Фото: из личного архива героя(ев) публикации

12 июня на подъезде к алтайскому городу Славгороду произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП обе машины загорелись. В происшествии погибли два человека. «КП»-Барнаул» связалась с женщиной – свидетельницей ДТП Людмилой Лыловой.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель автомобиля «Хендай Акцент» 1987 года рождения совершал обгон и допустил лобовое столкновение с ВАЗ-21011. После удара машины вспыхнули как спички. В салоне каждой находилось три человека. В «Хендай» кроме водителя ехали пассажиры – женщина (1988 г.р.) и мужчина (1995 г.р.). В автомобиле ВАЗ находилась женщина и ее ребенок 2017 года рождения. В результате ДТП два человека погибли – женщина пассажирка «Хендая» и мужчина-водитель автомобиля ВАЗ.

Людмила рассказала, что автомобили столкнулись в момент обгона рейсового автобуса, в котором ехала она сама. Практически сразу с задних рядов закричали пассажиры, что машины столкнулись и горят. Водитель автобуса остановился.

- Я сидела на переднем кресле автобуса, поэтому, когда он остановился, сразу побежала к месту столкновения, – рассказывает Людмила. - Машины были в дыму. В одной из них на переднем сидении сидела женщина и билась в полуоткрытое стекло. Дверь открыть она не могла. У меня тоже не получалось это сделать, дверь была уже очень горячая от огня. Я начала бить по стеклу, пытаясь разбить его – тоже ничего не вышло. Крикнула ей: «Высовывай руки и голову!», после чего рванула ее со всей силы и вытащила через окно из горящей машины.

Фото с места событий Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Оказавшись на улице, пострадавшая закричала, что у нее в машине ребенок. Со слов Людмилы, в салоне уже было ничего не видно от дыма. Также через окно вытащили и мальчика, у которого уже были ожоги на лице. Людмила и другие пассажиры автобуса взяли ребенка в салон, пытались успокоить и облегчить боль.

- Я была поражена, что многие начали просто снимать и фотографировать аварию вместо того, чтобы как-то помочь, – рассказала Людмила.

Как сообщают очевидцы аварии, многие опасались даже подойти к горящим машинам. Кстати, водитель автобуса достал огнетушитель и передал его другому молодому человеку. Однако как пользоваться им, никто не знал.

Фото с места событий Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Скорая помощь» приехала через 20 минут. Пострадавших доставили в больницу Славгорода. Вскоре прибыли и сотрудники ДПС. Движение по трассе было перекрыто.

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