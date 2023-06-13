В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобилей

Также в ДТП пострадали 4 человека
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером 12 июня в Алтайском крае произошло жесткое ДТП, в результате которого сгорели автомобили. В аварии погибли два человека и четыре пострадали, пишет региональное управление МВД.
ДТП произошло в 17:06 в Славгородском районе. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Accent двигался со стороны Кулунды в направлении Славгорода и выехал на встречку. Произошло столкновения с автомобилем ВАЗ-21011. После столкновения машины сгорели.
На месте происшествия до приезда медиков погибли 45-летний водитель отечественного автомобиля и 35-летняя пассажир Hyundai. Кроме того, пострадали 36-летний водитель иномарки и 28-летнйи пассажир, а также люди, которые ехали в ВАЗе -33-летняя женщина и 6-летний мальчик. Они получили различные травмы, пострадавших госпитализировали.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства этой аварии.
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