В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобилей

Также в ДТП пострадали 4 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 12 июня в Алтайском крае произошло жесткое ДТП, в результате которого сгорели автомобили. В аварии погибли два человека и четыре пострадали, пишет региональное управление МВД.

ДТП произошло в 17:06 в Славгородском районе. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Accent двигался со стороны Кулунды в направлении Славгорода и выехал на встречку. Произошло столкновения с автомобилем ВАЗ-21011. После столкновения машины сгорели.

На месте происшествия до приезда медиков погибли 45-летний водитель отечественного автомобиля и 35-летняя пассажир Hyundai. Кроме того, пострадали 36-летний водитель иномарки и 28-летнйи пассажир, а также люди, которые ехали в ВАЗе -33-летняя женщина и 6-летний мальчик. Они получили различные травмы, пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства этой аварии.

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