Пожар в Егорьевском районе распространился на 4 тыс. гектаров

Пожар в Егорьевском районе Фото: Прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае продолжается тушение лесного пожара, начавшегося 7 июня из-за сухой грозы. По причине жаркой погоды и отсутствия осадков площадь пожара выросла до 4221 гектара. Об этом сообщило Минприроды региона.

В тушении пожара сейчас задействованы 150 человек, 64 единиц техники, в том числе 40 пожарных автомобилей и 10 тракторов с плугами. Пожар контролируются с вертолета. Для того, чтобы не допустить распространение пожара на населенные пункты, задействован самолет – амфибия БЕ-200 ЧС из Красноярска. Для помощи в тушении пожара из Республики Алтай выдвинулась группа десантников.

Сейчас в Егорьевском районе введен режим ЧС, до особого распоряжения. Ситуация находится на особом контроле губернатора.

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