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НовостиПроисшествия8 июня 2023 10:02

В Егорьевском районе из-за мощного лесного пожара ввели режим ЧС

Спасатели продолжают работать в сложных условиях жаркой и сухой погоды
Александра Сапожкова
Угрозы населенным пунктам пока нет

Угрозы населенным пунктам пока нет

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Из-за масштабного лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края ввели режим ЧС, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем ТГ-канале.

- Держу ситуацию на особом контроле. Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели продолжают работать в сложных условиях жаркой и сухой погоды, - написал глава края.

По его словам, в тушении принимают участие больше 200 человек, задействовано 54 единицы техники, а также самолет-амфибия, который уже осуществил два сброса воды и ушел на дозаправку, после чего продолжит ликвидацию огня.

Дороги, прилегающие к лесу в зоне пожаров, патрулирует полиция, чтобы никто из жителей там не оказался.

- Также полиция в случае необходимости готова оказать помощь в эвакуации населения, а сами населенные пункты взять под охрану, - сказали в ГУ МВд по региону.

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