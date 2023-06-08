С вертолета сняли видео мощного пожара в Егорьевском районе

Пожар на площади более 700 гектаров бушует со вчерашнего дня Фото: скриншот видео

Прокуратура края обнародовала видео мощного пожара, который бушует в Ракитовском лесничестве Егорьевского района.

На кадрах, снятых с вертолета, видны огромные клубы дыма. Также есть еще одно видео, снятое у водоема. На нем видно, как часть неба в округе затянуло дымовой завесой.

Напомним, пожар на площади более 700 гектаров бушует со вчерашнего дня. В районе объявлен режим ЧС. В тушении принимают участие более 200 человек, 54 единицы техники, а также самолет-амфибия. Алтайский губернатор Виктор Томенко держит ситуацию на особом контроле.

Полицейские патрулируют все дороги, прилегающие к лесным массивам в зоне пожаров, сообщили в ГУ МВД по региону. Они контролируют, чтобы никто из жителей не оказался в опасной зоне. Также они готовы оказать помощь в эвакуации населения в случае принятия такого решения, а сами населенные пункты взять под охрану, чтобы избежать мародерства и других нарушений.

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Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту возгорания. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер (подробнее)