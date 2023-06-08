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НовостиПроисшествия8 июня 2023 9:36

С вертолета сняли видео мощного пожара в Егорьевском районе

На кадрах видны огромные клубы дыма
Александра Сапожкова
Пожар на площади более 700 гектаров бушует со вчерашнего дня

Пожар на площади более 700 гектаров бушует со вчерашнего дня

Фото: скриншот видео

Прокуратура края обнародовала видео мощного пожара, который бушует в Ракитовском лесничестве Егорьевского района.

На кадрах, снятых с вертолета, видны огромные клубы дыма. Также есть еще одно видео, снятое у водоема. На нем видно, как часть неба в округе затянуло дымовой завесой.

Напомним, пожар на площади более 700 гектаров бушует со вчерашнего дня. В районе объявлен режим ЧС. В тушении принимают участие более 200 человек, 54 единицы техники, а также самолет-амфибия. Алтайский губернатор Виктор Томенко держит ситуацию на особом контроле.

Полицейские патрулируют все дороги, прилегающие к лесным массивам в зоне пожаров, сообщили в ГУ МВД по региону. Они контролируют, чтобы никто из жителей не оказался в опасной зоне. Также они готовы оказать помощь в эвакуации населения в случае принятия такого решения, а сами населенные пункты взять под охрану, чтобы избежать мародерства и других нарушений.

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Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту возгорания. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер (подробнее)