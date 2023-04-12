На Алтае живут шесть Юриев Гагариных и две Валентины Терешковы

Валентина Терешкова
Фото: Евгения ГУСЕВА
Избирком Алтайского края в честь Дня космонавтики подсчитал, сколько среди избирателей региона тезок самых известных космонавтов.
Так, по данным системы ГАС «Выборы», в регионе проживает шесть Юриев Гагариных, две Валентины Терешковы, а также восемь Германов Титовых.
- Один из Титовых – полный тезка космонавта. Герман Степанович Титов зарегистрирован в Новоалтайске, - сказали в избиркоме.
Ранее исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, сколько жителей Алтая в детстве мечтали стать космонавтами.
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