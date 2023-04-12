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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:14

На Алтае живут шесть Юриев Гагариных и две Валентины Терешковы

А также восемь Германов Титовых
Александра Сапожкова
Валентина Терешкова

Валентина Терешкова

Фото: Евгения ГУСЕВА

Избирком Алтайского края в честь Дня космонавтики подсчитал, сколько среди избирателей региона тезок самых известных космонавтов.

Так, по данным системы ГАС «Выборы», в регионе проживает шесть Юриев Гагариных, две Валентины Терешковы, а также восемь Германов Титовых.

- Один из Титовых – полный тезка космонавта. Герман Степанович Титов зарегистрирован в Новоалтайске, - сказали в избиркоме.

Ранее исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, сколько жителей Алтая в детстве мечтали стать космонавтами.

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