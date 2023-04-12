Прообраз Барби. Шесть интересных фактов о неземной женщине Анне Кикиной

Анна вела с орбиты видеоблог о жизни и деятельности космонавтов на МКС. Фото: кадр с видео Роскосмоса.

Анна Кикина - 592-й космонавт мира и 129-й космонавт России (и СССР). До того, как отправиться на МКС, она жила и работала в Республике Алтай. Сегодня, в День космонавтики, мы решили вспомнить самые примечательные факты из биографии неземной женщины.

Была радиоведущей

В апреле 2009 года в Горно-Алтайске появилась радиостанция «Радио Сибирь». Одной из первых ведущих стала Анна Кикина, переехавшая туда из Новосибирска.

Слушатели знают Кикину под псевдонимом Анна Радуга, который она придумала сама. Своим бодрым голосом ведущая будила радиослушателей в утренних эфирах и рассказывала последние новости в дневных выпусках. На радио Анна проработала до 2012 года, пишет «АиФ-Алтай».

Спасла брата

Помимо работы на радио, Анна всегда плотно занималась рафтингом. После эфира убегала на тренировки. И даже объединяла две свои профессии – одним из проектов радиостанции был «Сибирский рафт», где радиоведущие сплавлялись вместе со слушателями.

Как сообщает АиФ, однажды она взяла сплавляться в Горный Алтай своего младшего брата. И тогда произошел несчастный случай - мальчик упал с рафта. Анна, не раздумывая, бросилась в ледяную Катунь и вытащила его.

Увезла кошку

У Анны особая любовь к кошкам. Однажды она увезла бездомное животное с Алтая в Звездный городок. Когда Анна уже попала в отряд космонавтов, то все равно часто приезжала на Алтай. Около 10 лет назад она вместе с мужем отдыхала на базе отдыха. Там они подружились с кошкой – бездомной, грязной и облезлой. Аня достала для нее переноску, отвезла в Горно-Алтайск, оформила ветпаспорт. А потом улетела вместе с новой питомицей в Москву, передает «КП - Новосибирск».

На корабле Илона Маска

Кикина — пятая россиянка, отправившаяся на МКС (актриса Юлия Пересильд в составе съемочной группы фильма «Вызов» — не в счет). Она должна была лететь на корабле «Союз МС-22». Но стала участницей первого перекрестного полета России и США в составе экипажа Crew Dragon. Впервые в современной истории для доставки нашего космонавта на орбиту использовался американский корабль компании SpaceX Илона Маска.

157 суток в космосе

Кикина провела в космосе 157 суток, или пять месяцев. В полете она принимала участие в экспериментах в области биологии, физики и физиологии. Например, в эксперименте, во время которого контролировалась работоспособность сердца и распределение крови в невесомости. Всего их в рамках российской научной программы было 49. Анна вела с орбиты видеоблог о жизни и деятельности космонавтов на МКС.

Вернулась Кикина на Землю из космической командировки в марте 2023 года. Корабль Crew Dragon спустился небес на воду - приводнился в Мексиканском заливе у штата Флорида.

«Вдохновляющая женщина»

В 2021 году Кикина стала прообразом коллекционной куклы Барби из серии «Вдохновляющие женщины». Она сделана в двух вариантах — в полетном костюме и в скафандре для выхода в открытый космос. Однако такую Барби невозможно купить – игрушка создана в единственном экземпляре и не поступала в продажу.

Кукла в образе космонавтки из России была приурочена к 60-летию первого полета человека в космос.

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