Более 50% жителей Алтая в детстве мечтали стать космонавтами

8% жителей края, мечтавших в детстве о космосе, добились самых высоких руководящих должностей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, сколько жителей Алтая в детстве мечтали полететь в космос.

Оказалось, таких больше половины – 52%. Среди них больше мужчин, чем женщин (69% против 31%) и больше людей возраста 35-44 лет (45%). Образцом для подражания для большинства служили Юрий Гагарин (83%), Валентина Терешкова (25%) и Алексей Леонов (20%). Причем, как выяснилось, 8% жителей края, мечтавших в детстве о космосе, добились самых высоких руководящих должностей.

На вопрос «Полетели бы вы сейчас в космос, если получили бы такую возможность?» положительно ответили 56%.

Помимо космонавтов респонденты мечтали стать врачами - 30%; актерами - 28%; учителями - 25%; полицейскими - 15%; военными - 15%; а также поварами, художниками, писателями, ветеринарами, пожарными и журналистами.

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