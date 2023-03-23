Глава Алтайского края заявил, что «заинтересованные силы» пытаются очернить ситуацию в медицине

Виктор Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Глава Алтайского края Виктор Томенко призвал местные власти, а также руководителей медучреждений объективно оценивать обстановку в сфере здравоохранения. Об этом он заявил 22 марта на итоговой коллегии краевого минздрава, пишет «Толк».

Губернатор отметил, что положение дел немного политизированное. По его словам, многие заинтересованные силы пытаются использовать ситуацию, чтобы очернить систему и побороться за выгодные позиции. Виктор Томенко призвал объективно оценивать обстановку в сфере здравоохранения.

- Естественно, не приукрашивая реальность - такой задачи нет. Но и голову посыпать пеплом, и прятаться от каждого возгласа, продуманного или нет, тоже неправильно, - добавил глава региона.

Он также заявил, что система здравоохранения - огромный механизм. Важно межуровневое взаимодействие, чтобы оперативно получать обратную связь.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае ввели региональные соцвыплаты для некоторых категорий медработников.

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