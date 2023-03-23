В Алтайском крае ввели региональные выплаты для медиков

Всего прибавку получат около 500 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Для некоторых категорий медработников Алтайского края ввели дополнительные соцвыплаты. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Виктор Томенко.

Ранее медики дефицитных специальностей в Алтайском крае получали федеральную выплату. Она составляла от 4,5 рублей до 18,5 тысяч рублей.

При этом эти деньги платили лишь медикам, участвующим в реализации территориальной программы ОМС. В связи с этим врачи, средние и младшие медработники некоторых других профилей остались без федеральной поддержки. Теперь эта категория медиков получит соцвыплату от Алтайского края. Ее размер будет идентичен федеральной. На эти цели потратят 70 миллионов рублей до 2023 года. Всего прибавку получат около 500 человек.

Ранее мы писали, что больницы Алтайского края получили новые автомобили скорой помощи.

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