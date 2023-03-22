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НовостиОбщество22 марта 2023 13:59

Губернатор Томенко вручил больницам края ключи от новых автомобилей скорой помощи

Это рекордная поставка машин за последние годы
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
63 автомобиля приобрели для Алтайского края

63 автомобиля приобрели для Алтайского края

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В среду, 22 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественной передачи главврачам медучреждений ключей от новых автомобилей скорой помощи и передвижных ФАПов.

Автомобили были приобретены за счет федерального бюджета. В общей сложности в край поступило 63 машины.

– Эта самая крупная партия медицинского транспорта, поступившая в регион за последние годы, - сообщают в пресс-службе правительства края.

На сегодняшний день парк автомобилей скорой медицинской помощи в регионе составляет 342 машины. Безусловно он требует регулярного обновления и пополнения. Власти края в последние годы стараются вести работу в этом направлении. Так в период с 2018 по 2022 было приобретено 180 машин класса В и С.

В августе прошлого года Виктор Томенко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой посодействовать в обновлении автопарка.

– И вот сегодня специальный автотранспорт - на нашей площади Советов. Мы свои возможности усиливаем, делаем это для того, чтобы жизнь во всех уголках края становилась лучше, а возможность оказать людям медицинскую помощь - ближе, доступнее и качественнее, – подчеркнул глава региона.