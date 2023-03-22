Губернатор Томенко вручил больницам края ключи от новых автомобилей скорой помощи

63 автомобиля приобрели для Алтайского края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В среду, 22 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественной передачи главврачам медучреждений ключей от новых автомобилей скорой помощи и передвижных ФАПов.

Автомобили были приобретены за счет федерального бюджета. В общей сложности в край поступило 63 машины.

– Эта самая крупная партия медицинского транспорта, поступившая в регион за последние годы, - сообщают в пресс-службе правительства края.

На сегодняшний день парк автомобилей скорой медицинской помощи в регионе составляет 342 машины. Безусловно он требует регулярного обновления и пополнения. Власти края в последние годы стараются вести работу в этом направлении. Так в период с 2018 по 2022 было приобретено 180 машин класса В и С.

В августе прошлого года Виктор Томенко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой посодействовать в обновлении автопарка.

– И вот сегодня специальный автотранспорт - на нашей площади Советов. Мы свои возможности усиливаем, делаем это для того, чтобы жизнь во всех уголках края становилась лучше, а возможность оказать людям медицинскую помощь - ближе, доступнее и качественнее, – подчеркнул глава региона.