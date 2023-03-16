В Красную книгу Алтая внесли новые виды насекомых и птиц

3 вида стрекоз оказались в Красной книге Алтайского края. Фото: Минприроды Алтайского края

Красная книга Алтайского края пополнилась новыми видами птиц и насекомых, сообщили в Минприроды региона. В их числе малый баклан и морской голубок, а также 3 вида стрекоз: дозорщик-император, японодедка поточный, стрекоза шафрановая.

- В настоящее время список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края включает 171 вид, в том числе 49 видов беспозвоночных животных (из них 44 вида насекомых), 6 видов рыб, 1 вид земноводных, 3 вида рептилий, 89 видов птиц, 23 вида млекопитающих,- рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники пограничной службы ФСБ России изъяли у браконьера шкуру краснокнижного ирбиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На грани исчезновения: какие животные в Алтайском крае скоро перестанут существовать

Из числа птиц это - филин, сокол-балобан и чёрный гриф (подробнее)