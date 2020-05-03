На грани исчезновения: какие животные в Алтайском крае скоро перестанут существовать

Министерство природы России издало указ, согласно которому, Красная книга страны, а вслед за ней и Красная книга Алтайского края, должны отредактировать издания и внести новых представителей фауны, оказавшихся на грани исчезновения.

- В перечне появилась графа с категорией степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер, - рассказывают в пресс-службе Тигирекского заповедника. - К первой категории, требующей незамедлительных комплексных мер, относятся жужелица Геблера, нельма белорыбица, кречет, балобан, стерх и дрофа.

Изменения произошли как в положительном, так и отрицательном ключе. К примеру, некоторых представителей животного мира исключили из федерального перечня. Это значит, что популяция пошла на рост. Однако исключать их из Красной книги Алтайского края не будут, так как локально проблемы еще есть. Это касается пчелы плотника, шмеля необыкновенного, голубянки римн, малого лебедя, ходулочника. Для них следует отметить понижение уровня охраны в пределах края с федерального на региональный.

Сизоворонка (Фото: Галина Шелепова)

Также на федеральном уровне появились виды, которые ранее были на грани исчезновения только в нашем крае, но теперь эта проблема была признана и на других территориях. Проблема коснулась обыкновенного тайменя, нельмы белорыбицы, скакуна чёрного, такырной круглоголовки, красношейной поганки, большого подорлика, кобчика, морского зуека, дубровника.

- Появились в федеральном списке сизоворонка и овсянка-ремез, что требует пересмотра их статуса у нас в крае и внесения в Красную книгу Алтайского края, - говорят в заповеднике.

Увы, но вычеркивать из Красной книги региона никого не требуется. При этом добавятся редкие в наших краях сизоворонка и овсянка-ремез.

Из редких птиц, обитающих на территории Тигирекского заповедника в обновленный список Красной книги РФ попали 16 видов, в их числе гуменник, кобчик, обыкновенная горлица, дубровник. Соответственно с этого года уровень их охраны повышается.

- Также на территории края повысился до федерального уровень охраны большого подорлика, западно-сибирская популяция которого также включена в новый федеральный список. У некоторых видов повысилась категория статуса, то есть они, к сожалению, стали ещё более редкими. К таким видам относятся чёрный гриф - категория повышена с третьей на вторую, его численность сокращается и сокол-балобан - со второго на первый, то есть этот сокол находится под угрозой полного исчезновения в России, - рассказывают в заповеднике.

Кречет (Фото: Дмитрий Коробов)

Однако стоит отметить, что есть и положительная динамика. Несколько выросла численность филина (федеральная категория для него понижена со второй на третью, редкий, но относительно стабильный вид) и орлана-белохвоста (с третьей на пятую). Конечно, это совершенно не означает, что их исключат из Красной книги Алтайского края. Вовсе нет, они все также будут присутствовать в ней и этих хищников по-прежнему будут охранять.

- Ситуация с филином в Алтайском крае однозначно не улучшилась, а скорее наоборот. В федеральном списке её улучшение отмечено, надо полагать, в целом по России. У нас в крае филин находится в крайне тяжёлой ситуации в связи с рубками старовозрастных деревьев, в том числе в ленточных борах и даже в заказниках. Поэтому его категория статуса редкости в Красной книге Алтайского края, скорее, будет повышена, а актуальность охраны филина у нас в регионе, как никогда, очень остро стоит на природоохранной повестке сегодняшнего дня, - отмечают в Тигирекском заповеднике.

Особо остро проблема сохранения фауны стоит именно сейчас, когда в регионе начали гореть леса, а вместе с ними огонь уничтожает и привычные места обитания редких представителей животного мира.

Не исключено, что Красная книга Алтайского края может пополниться и другими видами. К примеру, орнитологи настаивают на включение в списка редких двух подвидов гуменника - западного лесного и сибирского таёжного.

- Оба эти подвида были внесены в региональные Красные книги наших соседей - Новосибирской, Кемеровской областей и Республики Алтай. В связи, с чем они теперь попали и в федеральную Красную книгу, - добавляют в пресс-службе заповедника.