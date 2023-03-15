Алтайские ученые провели экспертизу шкуры снежного барса, из которого сделали ковер

Предположительно, браконьеры подстрелили ирбиса. Фото: АлтГУ

Ученые института биологии и биотехнологии АлтГУ провели исследование незаконно добытой шкуры снежного барса. Напомним, сотрудники пограничной службы ФСБ России изъяли ее у жителя Алтайского края еще в феврале и направили на экспертизу, которая подтвердила, что шкура настоящая. Предположительно, ее изготовили на заказ и везли покупателю, но пройти пограничный контроль «курьеру» не удалось.

Полноценную экспертизу проводил заведующий лабораторией «Музей природы», доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Виктор Петров и доцент кафедры зоологии и физиологии Елена Шапетько. Перед ними поставили задачу установить к какому типу, классу, отряду и семейству относится погибшее животное, где оно обитало, каким способом его добыли и ряд других важных моментов.

К сожалению, на некоторые из них удалось ответить лишь частично или предположительно. Проблема в том, что шкура ирбиса подверглась сильной обработке.

– Тот факт, что это не целая шкура животного, а изделие из нее, ковер, подшитый снизу тканью, значительно усложнял нашу работу. Как и то, что настоящий череп животного был заменен на пластиковый. Ведь именно по черепу мы могли бы сделать все основные определения, - говорит Виктор Петров.

Наверняка установлено то, что добыли ирбиса летом, так как шерсть относительно короткая. По окраске и размерам можно предположить, что животное не старое, ему от 2 до 5-7 лет.

– По размерам деривата, с учетом возможного растягивания шкуры во время изготовления, предположительно можно сказать, что это самец, - добавляет эксперт.

Скорее всего, животное застрелили, так как на спине было обнаружено зашитое отверстие, возможно пулевое. Однако были и другие повреждения, но они могли появиться во время таксидермической обработки.

На сегодняшний день снежный барс или ирбис обитает на территории 13 государств, таких как Россия, Афганистан, Казахстан, Бирма, Индия, Пакистан, Монголия, Непал и других. В нашей стране он водится в Республике Алтай и, возможно, может встречаться в Туве. Время от времени барс может пересекать границу с соседними государствами.

Животное с 1966 года занесено в Красную книгу, как находящееся под угрозой исчезновения. За много лет его статус не изменен. Содержание в неволе запрещено, за исключением некоторых случаев: в целях их сохранения и воспроизводства в искусственно созданной среде обитания, в научных и культурно-просветительских целях. Законодательством запрещено приобретать и продавать редких животных, изымать их из естественной среды. За это полагается уголовное наказание, в том числе штраф до миллиона рублей.

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