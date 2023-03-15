На Алтае в суд направили дело о ДТП, в котором погибли мать и четверо детей

35-летняя женщина ехала с допустимой скоростью Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае в суд направили уголовное дело о ДТП в Бийском районе, в котором погибли женщина и ее четверо детей, сообщили в прокуратуре и следкоме края.

Напомним, дело в отношении 54-летнего водителя из Барнаула возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вечером 5 сентября минувшего года мужчина на грузовике DAF с цистерной (бензовозе) ехал по Чуйскому тракту в селе Полеводка. В какой-то момент на высокой скорости он выскочил на встречную полосу, по которой в тот момент двигался легковой автомобиль Honda Stepwgn семьи Имангалиевых, проживающих в селе Кош-Агач Республики Алтай.

- 35-летняя женщина ехала с допустимой скоростью. Чтобы избежать столкновения, она применила оправданный в сложившейся ситуации маневр влево, выехав на полосу встречного движения, на которую в это время стал возвращаться обвиняемый, - рассказали в ведомствах.

В результате машины столкнулись, и женщина и ее четверо детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет скончались.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Бийского района обвинительным заключением направлено в суд.

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