ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей и мать. Фото: МУ МВД России "Бийское"

О том жутком дне Аманбек Имангалиев из села Кош-Агач Республики Алтай рассказывает сдержанно, скрывая эмоции. 5 сентября его жена Ансаган и четверо детей разом погибли в ДТП под Бийском. Большая замечательная семья, планы, надежды, и все исчезло в один миг... В разговоре мужчина первым делом встает на защиту супруги.

- Везде опубликовали, что жена якобы не права, выехала на встречную полосу. Но на самом деле это не так. На самом деле большегруз (по данным Следкома, это был бензовоз. – Прим. ред.) выехал на встречку и спровоцировал ДТП.

- Как это было?

- Он двигался со стороны Горно-Алтайска, а мои со стороны Барнаула. По показаниям свидетелей, которые ехали сзади, у жены была скорость 50-60 км/час. Он вылетел ей на встречку. А она, по ходу дела, хотела избежать столкновения, и тоже выехала на встречную (его) полосу. И в тот момент он возвращается на свою полосу… Он 47 метров тащил нашу машину (Honda Stepwgn. – Прим. ред.), даже тормозного пути не было. Скорее всего, летел, не соблюдая скорости. Представьте, на вас летит большегруз, что бы вы сделали? Трудно сообразить, что делать в такой ситуации…

- А как вы узнали о ДТП? Кто и когда рассказал?

- Я жене как раз позвонил в тот момент. Трубку взяла неизвестная женщина, спросила: кто вы? Я не понял: что случилось? И тут она объясняет: произошло ДТП, вся семья погибла... Я сразу же помчался из Кош-Агача на место.

- Что вы увидели на месте? Судя по фото, картина там была ужасающая…

- Я ехал 600 км, прибыл ранним утром, и на месте уже не было ни нашей машины, ни тел. А большегруз уже поставили на колеса (после ДТП он лежал на боку. – Прим. ред.). Мне всю ситуацию рассказал гаишник. Кстати, мне говорили, что на том месте якобы до сих пор осколки машины лежат, до сих пор не убрали…

- Откуда возвращалась ваша семья? Я так понимаю, они ехали домой?

- Да, возвращались домой из Барнаула - сын там учился в школе олимпийского резерва. Опыт вождения у жены был нормальный, она постоянно ездила, и в городе нормально ориентировалась на дороге.

- Водитель бензовоза выходил с вами на связь? Оказывал помощь, приносил извинения и соболезнования?

- Я про него вообще ничего не знаю. Я его даже в лицо не видел. Я тоже водителем работал, тоже были всякие случаи. Водители переживают, если даже человек колено повредил в ДТП. А он пятерых «убил», и даже не позвонил. Свидетели говорили, что на месте аварии он свою вину не отрицал. Ну, бог есть на свете. И суд.

- Расскажите о вашей жене и детях, какими они были?

- Мы по национальности казахи. Женились, когда Ансаган было 19, а мне 20. Она постоянно сидела дома, воспитывала детей. И я сам не хотел оставлять ребятишек одних. Всегда говорил: вырастут, тогда и поработаешь. Моих сил всегда хватало на содержание семьи. И все же супруга решила устроиться и скоро должна была выйти воспитателем детского сада (она оканчивала педколледж).

- У сына, наверное, были успехи в спорте?

- Да, он с детства занимался борьбой. Я его на все соревнования возил, в том числе и в Казахстан. Поэтому я его с 8 класса отдал в школу олимпийского резерва, где он отучился год. В прошлом году боролся в Томске, стал призером Сибири. Я к нему постоянно в общежитие ездил, с тренером его общался. В этом году сын планировал поехать на российские соревнования. А в родном Кош-Агаче около месяца назад его фото повесили на спортивную доску почета.

- Три дочки – настоящее счастье для отца… Какими они остались в вашей памяти?

- Старшая училась хорошо, в 9 класс пошла. Она у нас самая спокойная была, домоседка. Любила готовить, выпечку делала. Хозяйка…Средняя пошла в первый класс, в прошлом году подготовительную группу окончила. Шустрая, активистка. По-казахски не умела разговаривать. Пару раз сказала с акцентом, все засмеялись, после и не стала. Младшей три годика - тоже активная, шустрая, разговорчивая, все нам рассказывала. Она и сын на меня похожи были, а старшая и средняя дочки - на жену...

- Может быть, вам сейчас нужна какая-то помощь?

- Мне никакой помощи не надо, денег мне хватает. У меня свое ООО, занимаюсь вывозом мусора. Односельчане с похоронами помогли – у нас такой обычай.

- Как вы себя сейчас чувствует? С момента трагедии прошло всего две недели…

- Я нормально. Я держусь. На могилки каждый день хожу …

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