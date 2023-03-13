Талые воды затопили улицы в Бийске

Вода затопила улицу Фото: газеты «Бийский рабочий»

12 марта после потепления в Бийске талые воды затопили сразу несколько улиц. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

Сильнее всего подтопило такие улицы как Социалистическая, Ленинградская, Ломоносова и Матросова. Жители алтайского наукограда призывали как можно скорее решить проблему и жаловались на то, что по городу сложно перемещаться как пешком, так и на автомобилях.

Добавим, что часть пользователей встала на защиту дорожников и подчеркнула, что они делают все возможное, чтобы подтоплений было меньше.

Ранее власти Бийска рассказали, что в городе проводят работы по откачке талой воды.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле дорожники продолжают чистить ливневки и устранять последствия подтоплений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Барнаула жалуются на сильный гололед

Скользко в разных районах города (подробнее)