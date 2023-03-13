Работы продолжаются Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожники очищают ливневки, а также устраняют последствия подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

12 марта специалисты очистили ливневки на нескольких улица Барнаула. Среди них Лазурная, Малахова, Антона Петрова, Северо-Западная и другие.

Там, где ливневки не справлялись с большим потоком талой воды, работали дежурные бригады дорожной службы. Водооткачивающую технику применяли на нескольких улицах краевой столицы. Также устранили подтопления проезжих частей на улицах Ползунова и Новосибирской.

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