Жители Барнаула жалуются на сильный гололед

Гололед Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Новая рабочая неделя в Барнауле началась с легкого мороза и после оттепели на выходных на тротуарах очень скользко. Об этом сообщают читатели «Комсомолки».

О гололеде сообщают жители разных районов краевой столицы. На некоторых фотографиях видна толстая корка льда.

- Чтобы не упасть, приходится идти очень медленно. Кажется, пришло время надевать коньки, - пишут барнаульцы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 13 марта в Барнауле температура воздуха составит -1…+1 градус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До +3 градусов ожидается в Алтайском крае 13 марта

Будет преимущественно без осадков (подробнее)