До +3 градусов ожидается в Алтайском крае 13 марта

В Барнауле днем 13 марта температура воздуха составит -1…+1 градус Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале новой рабочей недели в Алтайском крае ожидается спокойная погода. Днем в понедельник, 13 марта, столбики термометров покажут -2…+3 градуса. Об этом пишет Гидрометцентр региона.

В регионе будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица, поэтому автомобилистам следует быть особенно острожными и внимательными. Подует северный ветер, 3-8 м/с, местами по югу возможны порывы до 13 м/с.

В Барнауле днем 13 марта температура воздуха составит -1…+1 градус. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Будет дуть северный ветер, 3-8 м/с.

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