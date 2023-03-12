Улицы Барнаула и Бийска «поплыли» из-за плюсовой температуры

Улицы Бийска Фото: газеты «Бийский рабочий»

С приходом весны и плюсовых температур в Барнауле и Бийске улицы и дворы превратились в реки.

Так, в жилом комплексе «Краски» в краевом центре затопило парковку, сообщается в телеграм-канале «В курсе 22». Вода доходит до половины колеса легкового авто.

Возле больницы РТП на Змеиногорском тракте автомобили едут по огромным лужам, забрызгивая стоящих на остановке людей. Кадры опубликованы в паблике «Инцидент Барнаул».

В Бийске горожане продолжают «плавать» по дорогам. Причем в прямом смысле этого слова. Недавно в соцсетях разлетелось видео, как мужчина проплыл по дороге на резиновой лодке с веслами.

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