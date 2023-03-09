На резиновой «гондоле»: жители алтайского города плавают по дорогам

Машины в Бийске ловят гидроудар и глохнут Фото: газеты «Бийский рабочий»

Алтайский город Бийск с приходом марта и плюсовых температур превратился в одну сплошную глубокую лужу. По дорогам – не проехать, не пройти. И некоторым горожанам от безысходности приходится использовать иной способ передвижения.

В телеграм-канале «Новости. Как есть» появилось видео, на котором местный житель плывет по улице на резиновой лодке, активно загребая веслами.

- Улица Социалистическая, 3 марта 2023 год. Вот так люди передвигаются, как могут! – говорит голос за кадром.

Картинка – словно из Венеции. Только вот это не Италия, а Сибирь. И грести до магазина или до работы на резиновой «гондоле» мало кому захочется. Горожане негодуют и жалуются в администрацию, чтобы дорожные службы предприняли меры. Но пока ситуация не меняется. Автомобилисты тем временем, чтобы не «утонуть», стали пользоваться тротуарами. И водителей даже не смущают идущие по ним пешеходы, которым тоже приходится несладко в поисках сухого места.

Местное издание «Бийский рабочий» сообщает, что самой популярной стала огромная лужа на пересечении улиц Социалистической и Пугачева. Там дрейфовали льдины, машины ловили гидроудар и глохли, автобусы плыли вместе с пассажирами.

В администрации города комментируют, что власти «принимают ряд мер», и указывают на проблему с ливневками:

- Сегодня мы принимаем ряд мер для улучшения ситуации на различных улицах. Однако это, прямо скажем, дорогостоящие работы. Но ищем варианты, работаем над этой проблемой. Если бы ливневки были в советское время, они были бы и сейчас на каждой дороге. К сожалению, это не так.

А некоторые автомобилисты тем временем собрались подавать в суд из-за испорченных авто.

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В частности, огромные лужи появились на ул. Иртышской, Социалистической, Ленинградской, Матросова и других. Водителям приходилось «плыть», а пешеходам искать места, где перейти дорогу (подробнее)