В Бийске талой водой затопило приют для животных

Волонтеры призывают всех неравнодушных горожан помочь животным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске талая вода затопила приют для бездомных животных. Об этом сообщили волонтеры на своей странице во «ВКонтакте».

- Друзья, у нас вся территория залита водой! – написали зоозащитники.

Сейчас организации срочно требуется много поддонов, чтобы подложить собакам под будки. Они призывают всех неравнодушных горожан помочь животным.

Контактные телефоны общества защиты животных можно посмотреть здесь.

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