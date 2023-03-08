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НовостиОбщество8 марта 2023 7:10

В Алтайском крае проживает более 1 млн женщин

Статистикой поделился Алтайкрайстат
Герман Архаров
Большинство женщин живет в городах

Большинство женщин живет в городах

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проживает более 1,1 млн женщин. Этой и другой праздничной информацией накануне 8 марта поделился Алтайкрайстат.

Доля женщин в общей численности населения Алтайский край составляет 54,2%. В городах региона живут 693 тысяч женщин, а в сельской местности – 476 тысяч.

Средний возраст жительниц региона на начало 2022 года - 43,35 года.

«Ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении для женщин составила 73,10 года», - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что по состоянию на 1 января 2022 года численность мужского населения в Алтайском крае также превысила 1 млн человек.

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