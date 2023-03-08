Концерт «Славим женщину России» прошел в Барнауле

Фото: Андрей Чурилов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Накануне 8 марта в краевой столице состоялся праздничный концерт «Славим женщину России». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Программа концерта была насыщенной, женщин поздравляли песнями, стихами и танцами. На сцене выступил квартет СИБМЭН, артисты студии театра танца имени Розы Фибер, театра песни «Каприз» имени Елены Щербаковой, театра танца «Иван да Марья» и представители других коллективов, которых встречали аплодисментами.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что женщины вдохновляют на новые свершения, а также помогают преодолеть любые трудности.

- Мы восхищаемся вашим умением совмещать работу с домашними делами, заботой о родных и близких и общественной деятельностью, - подчеркнул мэр краевой столицы.

Он поблагодарил жительниц столицы края за труд, активную жизненную позицию, душевное тепло и пожелал всем женщинам солнечного настроения, крепкого здоровья, а также успехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жительниц Алтайского края с 8 Марта

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