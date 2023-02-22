Чуть больше 1 млн мужчин проживает в Алтайском крае

Большинство мужчин живут в городской местности Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайкрайстат в честь предстоящего Дня защитника Отечества, 23 февраля, подготовил праздничную информацию, из которой стало известно, что в регионе проживает чуть больше миллиона мужчин.

Если быть точнее, то по состоянию на 1 января 2022 года численность мужского населения в Алтайском крае составляла 1047,6 тысячи человек. К великому сожалению женщин, их все еще больше, так что силы не равны и шансов найти себе избранника не так-то много.

– Из них в «призывном возрасте» (18-27 лет) 111,7 тысяч мужчин, - добавляют органы статистики.

Ожидаемо, что больше всего мужчин проживает в городской местности – 62,1 тысячи человек (55,6%), на селе – 49,6 тысяч человек (44,4%) «призывников».

Но если смотреть на общую массу, то средний возраст мужчины Алтайского края составляет 38 лет. Продолжительность жизни - 64,08 лет.