В Барнауле порывистый ветер снес крышу остановки

Фото из группы «Дружный район Барнаул»

8 марта в районе ЖК «Лапландия» в краевой столице ветер снес крышу остановочного павильона. Об этом сообщают местные жители в группе «Дружный район Барнаул».

На снимках с места происшествия видно, что крыша остановки упала на припаркованную иномарку в районе улицы 280-летия Барнаула. Пострадал ли автомобиль, не сообщается

Напомним, в ночь на 4 марта в селе Ая Алтайского района сильный ветер сокрвал крышу школы. Занятия временно приостанавливали.

Добавим, что 8 марта в регионе действует штормовое предупреждение из-за непогоды.

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