В Алтайском крае ветром сорвало крышу школы

Пострадавших нет Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В ночь на 4 марта в селе Ая Алтайского района сильный ветер сокрвал крышу школы. В ближайшее время ее восстановят. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам главы Алтайского района Виктора Тырышкина, ночью сильный порывистый ветер сорвал кровлю со здания школы на общей площади около 400 квадратных метров. Крыша находилась над помещениями, в которых находится спортзал, актовый зал, столовая.

В результате этого ЧП пострадавших нет. На время проведения восстановительных работ занятия в образовательном учреждении временно приостановили.

- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министерству образования и науки края и районной администрации в кратчайшие сроки провести ремонт кровли в здании школы, - подчеркнули в региональном правительстве.

Учебный процесс в школе в селе Ая планируют возобновить в понедельник, 4 марта. Ремонтные работы не помешает занятиям школьников.

Напомним, 3-го и ночью 4 марта в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики предупреждали о мокром снеге и дожде, переходящем в снег, а также гололеде. Местами в регионе порывы ветра были очень сильными и достигали 17-22 м/с.

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