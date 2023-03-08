Похолодание и снег прогнозируют на Алтае 8 марта

В Барнауле прогнозируют снег, мокрый снег и дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Международный женский день 8 марта Алтайский край будет находиться во власти непогоды. В регионе усилится ветер, выпадет и похолодает. Синоптики объявили штормовое предупреждение, пишет алтайский Гидрометцентр.

Столбики термометров покажут +1…+6, в предгорьях местами до +12 градусов, с похолоданием в течение дня. На большей части территории выпадет снег и мокрый снег. На дорогах местами будет сильная гололедица. Подует западный ветер, 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с.

В Барнауле 8 марта температура воздуха составит +3…+5 градусов. В конце дня столбики термометров опустятся до 0 градусов. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, а также дождь. На дорогах будет сильная гололедица. Подует западный ветер, 17-22 м/с.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Также острожными нужно быть пешеходам.

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