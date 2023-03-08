Список территорий для голосования по благоустройству утвердили в Барнауле

Прошло заседание, на котором утвердили список Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 37 территорий примут участие в голосовании по благоустройству. Выбрать понравившуюся смогут местные жители, пишет мэрия.

В 2023 году в краевой столице вновь состоится интернет-голосование по выбору общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Барнаульцы смогут выбрать понравившийся объект, например, парк, сквер или площадь. Власти уже утвердили список для голосования, в нем 37 объектов. 15 – в Индустриальном районе, 7 - в Ленинском и Октябрьском, по 4 - в Центральном и Железнодорожном. Полный перечень можно найти в этом документе.

Территории, которые наберут больше всего голосов, включат в перечень для благоустройства на 2024 год.

Ранее мы писали, что в честь 300-летия Барнаула, строители предложили возвести в краевой столице Обской бульвар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле собираются отреставрировать здание дрожже-винокуренного завода

Власти города объявили поиск подрядчика (подробнее)