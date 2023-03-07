В Барнауле собираются отреставрировать здание дрожже-винокуренный завода

120-летний памятник архитектуры находится на ул. Мамонтова, 305а Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле хотят отреставрировать здание дрожже-винокуренного завода Зверева. Об этом пишет «Толк».

Памятник архитектуры находится на ул. Мамонтова, 305а (между ул. Челюскинцев и ул. Загородной). Последние годы зданием никто не занимается, кроме мародеров, разбирающих его по кускам.

Власти города на днях объявили поиск подрядчика для разработки научно-проектной документации по сохранению объекта. Стартовая цена контракта составляет 1,2 млн рублей. Заявки принимают до 10 марта.

Подрядчик должен исследовать нынешнее техническое состояние памятника, выявить утраченные конструкции, произвести замеры, изучить архивные данные, составить отчет, анализ. На основе этого исполнителю надо определить необходимые мероприятия по сохранению и реставрации объекта, подготовить эскизный проект с архитектурными, цветовыми, конструктивными решениями и обосновать их.

Из исторической справки известно, что барнаульский дрожжевой завод построен в 1914 году. здание является ярким примером промышленной архитектуры дореволюционного Алтая.