Обской бульвар предлагают возвести к 300-летию Барнаула

По проекту Обской бульвар должен протянуться от площади Советов до берега Оби Фото: Олег УКЛАДОВ

В честь 300-летия Барнаула, которое будет отмечаться в 2030 году, строители предлагают возвести в краевой столице Обской бульвар. Такую идею обсудили на заседании Союза строителей края, пишет «Амик».

По проекту Обской бульвар должен протянуться от площади Советов до берега Оби. Идея создания пешеходной зоны на этой территории зародилась более 80 лет назад.

Возвести Обской бульвар в краевой столице строительное сообщество предлагает на федеральные средства. По словам участников заседания, государство выделяет городам-юбилярам крупные суммы на реализацию крупных проектов. Например, в Екатеринбурге, который в 2023 году отмечает 300-летие, потратят 1 млрд рублей на подготовку мероприятий, приуроченных к юбилею.

- Лет 30-40 жители города мечтали об Обском бульваре. Это должен был быть "сити-центр", с небоскребами, с укреплённым берегом Оби. Красивейшее место, которое жители могли бы обыграть, - отметил представитель совета ветеранов отрасли Игорь Перемазов.

Письма с предложениями по проекту уже направили в мэрию