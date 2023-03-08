Губернатор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с Международным женским днем

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жительниц Алтайского края с 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Томенко и Романенко отметили, что что трудно назвать направление деятельности, где бы россиянки не добивались успехов. Среди них есть руководители, первопроходцы и защитники Отечества.

Жительницы Алтайского края вносят большой вклад в работу по поддержке военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. В регионе на достойном уровне организован сбор гуманитарной помощи. Также женщины активно развивают социальную политику в интересах материнства и детства.

- Мы, мужчины, восхищаемся вашими успехами и не устаем благодарить за то, что и сегодня вы бережете семейные ценности, являетесь хранительницами домашнего очага, хорошими женами и матерями, - сказано в поздравлении.

Жительницам региона пожелали счастья и благополучия.

Ранее мы писали, что накануне 8 марта в Барнауле участковый раздавал женщинам на улице цветы.

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