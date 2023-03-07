В Барнауле участковый раздавал женщинам на улице розы

Поблагодарив полицейского за душевное поздравление, дамы с удовольствием фотографировались с ним Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Накануне 8 Марта в Барнауле участковый отдела полиции по Октябрьскому району Дмитрий Плеханов подготовил для жительниц вверенной ему территории сюрприз. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

Полицейский вручил дамам красные розы и памятки информацией о профилактике мошенничества. Каждая была приятно удивлена такому вниманию со стороны своего участкового.

– Поблагодарив полицейского за душевное поздравление, дамы с удовольствием фотографировались с ним и продолжали свой путь уже в самом прекрасном настроении, - отмечают в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил Совет женщин с наступающим 8 Марта