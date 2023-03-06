Куда сходить 8 марта в Барнауле-2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящую среду мы будем отмечать Международный женский день. «Комсомольская правда» рассказывает, куда сходить 8 марта в Барнауле-2023.

Выступление Сергея Любавина

В программе прозвучат как «золотые» хиты исполнителя («Эта женщина», «Нежность», «Цветок», «Влади» и др.), так и новые композиции.

- Любовь к творчеству Сергея Любавина заслужена неподдельной искренностью, глубиной и мелодичностью. Это вызывает уважение у публики на протяжении многих лет. Его песни любят и поют, они западают в душу и не оставляют никого равнодушными, - говорят организаторы концерта.

Отметим, что гостям рекомендуют заранее сделать заказ по меню.

Где: ресторан «Барнаул», пл. Победы, 3, тел. 20-16-01

Во сколько: в 19 часов

Цена: 1 000-2 500 руб

Возрастное ограничение: 16+

Юбилейный вечер артиста Антона Киркова «50/50»

Название вечера отсылает к выражению «пятьдесят на пятьдесят», что означает «половина на половину». Это та самая золотая середина, которая приводит жизнь в равновесие и заставляет нас меняться.

Вечер будет состоять из двух частей. Первая поставлена по автобиографии, написанной самим актером театра драмы: об Антоне Киркове не только расскажут, но и сыграют его. Вторая часть будет выдержана в жанре театрального «капустника».

Где: театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13

Во сколько: в 17.30

Цена: 400-1 000 руб

Возрастное ограничение: 16+

Концерт для женщин «Виват, весна»

Зрителей ждет романтический вечер живой музыки и пения. В программе - все о женщинах и для женщин. Перед гостями выступит заслуженный артист республики Алтай, народный артист Хакасии Артур Марлужоков.

Где: Русский камерный оркестр, пр. Комсомольский, 108-а, тел. 24-87-44

Во сколько: в 17 часов

Цена: 450 руб

Возрастное ограничение: 6+

Лирический вечер от артиста Сергея Автоманова

Сергей Автоманов – солист-вокалист (бас) Алтайского музыкального театра, дипломант национальной премии «Золотая маска» за лучшую роль второго плана. Он сыграл офицера Белоусова в постановке «Юнона и Авось», Степана в «Дочери Тевье», врача в «Как бы нам пришить старушку» и многие другие роли. Сергей великолепно поет и играет на гитаре.

Где: ресторация «Горная аптека», ул. Ползунова, 42, тел. 53-62-67

Во сколько: в 19 часов

Цена: бесплатный вход для гостей ресторации

Возрастное ограничение: 6+

Водный театр «Нерпинарий»

Очаровательные байкальские нерпы подарят зрителям заряд праздничного настроения. Гости смогу насладиться талантами этих удивительных животных и узнать много нового о единственном в мире виде пресноводного тюленя.

Где: ул. Г. Исакова, 149а, к7 («Арлекино парк»), тел. 8 (983)-107-42-27

Во сколько: в 15.00 и 17.00

Цена: билет – 400 руб, покормить нерпу – 100, фото с нерпой на свой гаджет - 200

Возрастное ограничение: 0+

Шоу «Удивительная планета»

Посетители планетария погрузятся в глубины Марианской впадины, увидят умопомрачительную красоту коралловых рифов, совершат полет над широчайшей в мире рекой Амазонкой и поднимутся на высочайшую в мире горную вершину Эверест.

Где: Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65

Во сколько: в 14 часов

Цена: 184-220 руб

Возрастное ограничение: 6+

Шоу «Предание о звездах»

Зрелищное полнокупольное шоу создано в Японии в студии знаменитого художника Ютаки Кагайя. Это яркая, красочная получасовая история о поиске добра и смысла жизни, о судьбе человечества, о том зле, которое несет наш век, и о движении небесных тел. Шоу получило признание миллионов зрителей во всем мире.

Где: Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65

Во сколько: в 16 часов

Цена: 184-220 руб

Возрастное ограничение: 12+

Комедия «Папы против мам»

Две семьи живут на одной лестничной клетке. И в один прекрасный момент папы с мамами из-за семейных неурядиц объявляют друг другу бойкот. Их дети в попытках помирить родителей обращаются к дедушке. С его приездом начинается самое веселье.

Где: кинотеатры «Пионер», «Мир», «Галактика», «Арена», «Европа», «Огни»

Во сколько: расписание на 8 марта еще не сформировано, следите за обновлениями на сайтах pioneer-cinema.ru и kino-mir.ru.

Цена: 220-600 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Драма «Нюрнберг»

1945 год. Игорь Волгин приезжает работать в Нюрнберг на Международный военный трибунал переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Он молод, прошел войну, имеет награды, владеет несколькими языками. Однажды на улице Нюрнберга он встречает русскую девушку Лену. Их чувство пройдет через множество испытаний. Фильм основан на реальных событиях.

Где: кинотеатры «Пионер», «Мир», «Галактика», «Арена», «Европа», «Огни»

Цена: 220-600 рублей

Начало: расписание на 8 марта еще не сформировано, следите за обновлениями на сайтах pioneer-cinema.ru и kino-mir.ru.

Возрастное ограничение: 12+

Комедия «Беспринципные в деревне»

Генералу Худякову стукнуло 60, и он решает отметить юбилей в деревне — с полным погружением, трапезой, баней и рыбалкой. Но праздник пойдет не по плану… Жители Патриков умудрятся настроить против себя местных деревенских жителей, переругаться и остаться без пропитания.

Где: кинотеатры «Пионер», «Мир», «Галактика», «Арена», «Европа», «Огни»

Цена: 220-600 рублей

Начало: расписание на 8 марта еще не сформировано, следите за обновлениями на сайтах pioneer-cinema.ru и kino-mir.ru.

Возрастное ограничение: 16+

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Голливудских волков специально привезли на Алтай»: как снимался вышедший в прокат триллер «Бешенство»

23 февраля в российский прокат вышел фильм «Бешенство», снятый на Алтае. Режиссер киноленты - Дмитрий Дьяченко, подаривший зрителям «Последнего богатыря» и «Чебурашку». На этот раз самый кассовый режиссер России снял триллер, от которого у зрителей стучат зубы от ужаса (подробнее)