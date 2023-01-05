Алтайский министр транспорта призвал водителей отказаться от дальних поездок

Метель в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал автомобилистов отказаться от дальних поездок. Как сообщил он на своей странице Вконтакте, в ближайшие два дня в регионе будет сложная погодная обстановка.

- Дорожные службы рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния. На части автомобильных дорог будет вводиться ограничение для движения в зависимости от погодных условий, прислушайтесь к нам, - подчеркнул министр.

Также он призвал контролировать скорость, не быть излишне самоуверенными и не пренебрегать своей жизнью, напомнив про череду смертельных ДТП, произошедших накануне.

Напомним, в Алтайском крае из-за непогоды перекрыто несколько дорожных участков.

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Ограничение начало действовать 5 января с 12:30 (подробнее)