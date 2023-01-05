Из-за метели в Алтайском крае перекрыли несколько дорог

Метель Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 5 января 2023 года перекрыты несколько дорожных участков. По информации Алтайавтодора, ограничения действуют для всех видов транспорта.

С 18:00 4 января закрыты следующие трассы:

- К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» с км 0+000 (от села Поспелиха до границы с Казахстаном);

- К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница НСО» (от города Змеиногорск до города Рубцовск);

- К-26 » а/д А322-Горняк-Староалейское».

Кроме того, снято ограничение на трассе К-12 «Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай».

С 5 по 7 января в Алтайском крае ожидаются снег с дождем, метели, гололедные явления. Ветер может усилиться до 19-24 метров в секунду.