Трассу А-322 закрыли в Алтайском крае, автобусные рейсы отменяются

Ранее в Алтайском крае перекрыли еще три дорожных участка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 5 января с 12:30 по местному времени ограничили движение по трассе А-322. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, из-за ограничений перекрыли трассу.

Решение о перекрытии трассы принято из-за ухудшения погоды и для снижения рисков ДТП. Ограничение будет действовать для автобусов и грузовиков на трассе «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» с 11-го по 337-ой километр, от Барнаула до Веселоярска.

- Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки, - подчеркнули в ГИБДД.

Из-за ограничения были отменены некоторые автобусные рейсы. Как сообщает региональный Минтранс, речь идет о рейсах из Барнаула в Курью, Краснощеково, Поспелиху, Староалейское, Чарышское, Змеиногорск, Усть-Каменогорск. Кроме того, из Рубцовска не поедут автобусы в Змеиногорск, Горняк и Михайловское.

Напомним, ранее в Алтайском крае перекрыли еще три дорожных участка. Узнать актуальную информацию о перекрытиях на федеральных трассах можно на сайте Алтайавтодора.

Подсказка КП

При возникновении ЧС звоните по единому телефону экстренных служб 112.

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