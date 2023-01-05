Трассу А-322 закрыли в Алтайском крае, автобусные рейсы отменяются

Ранее в Алтайском крае перекрыли еще три дорожных участка
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Алтайском крае 5 января с 12:30 по местному времени ограничили движение по трассе А-322. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, из-за ограничений перекрыли трассу.
Решение о перекрытии трассы принято из-за ухудшения погоды и для снижения рисков ДТП. Ограничение будет действовать для автобусов и грузовиков на трассе «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» с 11-го по 337-ой километр, от Барнаула до Веселоярска.
- Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки, - подчеркнули в ГИБДД.
Из-за ограничения были отменены некоторые автобусные рейсы. Как сообщает региональный Минтранс, речь идет о рейсах из Барнаула в Курью, Краснощеково, Поспелиху, Староалейское, Чарышское, Змеиногорск, Усть-Каменогорск. Кроме того, из Рубцовска не поедут автобусы в Змеиногорск, Горняк и Михайловское.
Напомним, ранее в Алтайском крае перекрыли еще три дорожных участка. Узнать актуальную информацию о перекрытиях на федеральных трассах можно на сайте Алтайавтодора.
При возникновении ЧС звоните по единому телефону экстренных служб 112.
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