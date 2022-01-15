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Общество15 января 2022 8:08

Пострадавшие при крушении самолета в Алтайском крае подключены к ИВЛ

Местные врачи провели необходимые консультации с другими специалистами.
Герман Архаров
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Один из пострадавших находится в сознании

Один из пострадавших находится в сознании

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пилот и пассажир, пострадавшие при крушении самолета 14 января в Алтайском крае, находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к ИВЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Один из пострадавших находится в сознании, второй – в состоянии медикаментозной седации.

Ранее мы писали, что пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами доставили в больницу Бийска. Местные врачи провели необходимые консультации с другими специалистами.

Напомним, ранее мы сообщали, что легкомоторный самолет потерпел крушение 14 января недалеко от села Старобелокуриха.