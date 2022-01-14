Один из пострадавших при крушении самолета на Алтае находится в коме

Крушение произошло 14 января в районе Белокурихи-2 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пострадавший пилот и пассажир легкомоторного самолета Аэропракт А-22 совершившего 14 января жесткую посадку в районе села Старобелокуриха Алтайского района находятся в реанимации. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

- Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в Центральную городскую больницу Бийска. Они находятся в реанимации. Один из мужчин в коме. Врачи оценивают их состояние, как тяжелое. Необходимые консультации проведены, - рассказали о состоянии пострадавших в ведомстве.

Напомним, крушение легкомоторного самолета произошло сегодня около 11 часов утра. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Кроме того, на место происшествия выехал и.о. Горно-Алтайского транспортного прокурора.

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