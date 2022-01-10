Поставки угля на Алтай с территории Казахстана продолжаются в обычном режиме

Поставки были возобновлены в Локтевский район с территории Казахстана 30 ноября 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Поставки угля в Алтайский край с территории Казахстана продолжаются в штатном режиме. Об этом сообщил сегодня, 10 января, глава минстроя региона Иван Гилев в ходе оперативного совещания Правительства региона.

- С начала января с угольного месторождения Каражира для нужд теплоснабжающего предприятия Локтевского района было отгружено 700 тонн угля. В настоящее время в пути находится еще 25 вагонов с объемом 1400 тонн угля, из которых 350 тонн предназначены для реализации населению, - говорилось во время совещания.

Поставки были возобновлены в Локтевский район с территории Казахстана 30 ноября 2021 года, за декабрь было отгружено 1500 тонн. Отмети, что на сегодняшний день объем угля в крае для реализации населению составляет почти 42 тысячи тонн. Топливо есть на всех складах и железнодорожных станциях региона, в том числе и в Локтевском районе.

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