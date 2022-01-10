Как обстоят дела на границах Алтайского края с Казахстаном

Все пункты пропуска работают в прежнем режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

Все пункты пропуска Алтайского края на границе с Казахстаном работают в прежнем режиме, границы никто не закрывал. Об этом «Комсомолке» рассказали достоверные источники, а также местные жители в районах, граничащих с республикой.

- Пункт пропуска работает, как и раньше. Казахские студенты возвращаются с каникул на учебу, скопления людей или автомобилей на границе нет, все спокойно, - отмечает житель Третьяковского района Михаил.

Ранее в СМИ появилась пугающая информация о том, что границы якобы закрывают из-за ситуации в Казахстане, где 4 января вспыхнули массовые беспорядки из-за роста цен на сжиженный газ. Однако, судя по всему, сообщения о закрытии границ, прилегающих к Алтайскому краю, не соответствуют действительности. В настоящий момент в Алтайском крае открыты три автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска. По словам источника «КП», единственные ограничения, которые там действуют – антиковидные.

Также источник «Комсомолки» сообщил, что в Третьяковском районе якобы заметили большое число людей в форме.

- Стянули силовиков, по ходу дела – появилось большое число людей в непонятной форме. Три дня были проблемы с интернетом и телефонной связью, сейчас уже все восстановлено, - рассказал собеседник.

Источники в силовых структурах подтвердили, что в районе работают пограничники, но о стягивании армии ни в коем случае речи не идет. Вероятно, из-за паники даже привычное число людей в форме привлекает столько внимания.

Тем временем, родственники жителей Алтайского края, которые живут в Казахстане, сообщили, что в республике понемногу восстанавливают интернет и налаживают нормальную мобильную связь. Однако с безналичным расчётом до сих пор существуют проблемы.

- Зарплаты на карты перечислили, но вот где снять деньги – вопрос, - рассказала родственница жительницы Барнаула Анары Шагировой из Павлодара.

Напомним, с 4 января в Казахстане начались массовые протесты. О последних новостях можно узнать в специальном разделе «КП».

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