В Бийске не будет салюта в новогоднюю ночь

Ограничения связаны с эпидобстановкой
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на управление культуры наукограда.
– Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе - массовое скопление людей не разрешено до сих пор, – пишет издание.
Также в связи с коронавирусом не будет открытия главной городской елки.
В Барнауле также власти отказались от салюта и массовых гуляний на Новый год-2022.
Напомним, ранее эксперт рассказал о том, как выбрать фейерверк к празднику.