Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 7:33

В Бийске не будет салюта в новогоднюю ночь

Открытие елки тоже проводить не будут
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничения связаны с эпидобстановкой

Ограничения связаны с эпидобстановкой

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на управление культуры наукограда.

– Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе - массовое скопление людей не разрешено до сих пор, – пишет издание.

Также в связи с коронавирусом не будет открытия главной городской елки.

В Барнауле также власти отказались от салюта и массовых гуляний на Новый год-2022.

Напомним, ранее эксперт рассказал о том, как выбрать фейерверк к празднику.