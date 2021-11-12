Без фейерверка и массовых гуляний: как пройдет Новый год-2022 в Барнауле

Барнаул планируют оформить к Новому году-2022 к 17 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за пандемии коронавируса Новый год-2022 в Барнауле планируют проводить без фейерверков и народных гуляний. Об этом стало известно на заседании оргкомитета по подготовке к празднику, сообщает мэрия.

Ледяные горки под вопросом

– Исходя из эпидситуации, не планируется традиционного открытия елки с участием горожан, проведения фейерверков. И, тем не менее, наша задача - создать и поддержать праздничную атмосферу для жителей и гостей краевой столицы, - сказал глава города Вячеслав Франк.

На площади Сахарова возведут традиционный новогодний городок. Там установят праздничную ель, оформят входные секции в виде ледяных башен с подсветкой, разместят ледовые барельефы. Появятся и снежные скульптуры символа года и Деда Мороза со Снегурочкой. Для украшения новогоднего городка используют светодиодные «Герб города Барнаула» и «Бокалы».

– Открытым остается вопрос с установкой в новогоднем городке ледяных горок. Связано это с письмом региональной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, направленным во все муниципалитеты Алтайского края. Документ содержит перечень стандартов по обеспечению безопасности при эксплуатации аттракционов, к которым также отнесены ледяные горки, – отметили на заседании.

Вячеслав Франк поручил профильному комитету изучить этот документ и представить свои предложения.

Как украсят город

Барнаул планируют оформить к Новому году-2022 к 17 декабря. Открытки-плакаты с елочными новогодними игрушками планируют разместить почти на 100 рекламных поверхностях разных форматов, а также на электронных экранах.

– Для оформления городского пространства предлагается использовать различные изобразительные и светодинамические средства. Например, живописные панно, надувные, ледяные, снежные, световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные ели и другое. Особое внимание будет уделено оформлению въездных магистралей, площадей, парков, территорий аэропорта, железнодорожного, речного и автовокзала, а также прилегающих территорий крупных торговых центров, – сообщили в мэрии.

Кроме того, уделят внимание оформлению основных магистралей и площадок проведения городских и районных праздничных мероприятий.

Новогодние программы

К 1 декабря новогодние афиши представят театры, кинотеатры, концертные залы. При этом праздничные программы и сеансы организуют с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, в том числе по ограничению заполняемости залов.

Также готовят новогодние программы городские библиотеки, планетарий.

Катки, лыжные базы и не только

В новогодние и рождественские праздники в краевой столице будут ждать гостей почти 80 спортивных объектов, в том числе 19 катков, 30 хоккейных коробок, 20 лыжных баз. В трех парках Юбилейный, Изумрудный, им.Ленина подготовят лыжные трассы.

По проекту «Зимний дворовый инструктор» на 10 площадках проведут тренировки и спортивно-развлекательные мероприятия, в которых примут участие почти 400 подростков.

– Особое внимание уделят соблюдению санитарно-эпидемиологических мер при посещении лыжных баз и катков, – заявили на заседании, – При прохождении в помещение лыжной базы, катка за получением спортивного инвентаря посетителю необходимо будет предъявить QR-код.

Добавим, что для посещения лыжни и открытого катка, если не нужен прокат инвентаря, документы не потребуются.

Без организованных представлений

Для учеников начальной школы не будут проводить организованные новогодние представления. Однако в каждом образовательном учреждении запланированы праздничные программы, конкурсы, выступления. При благоприятных погодных условиях их проведут на свежем воздухе.

Традиционная акция «Подарок Губернатора» состоится, почти 38 тыс. подарков вручат ученикам 1-4 классов в школах.

Подводя итоги заседания, Вячеслав Франк отметил, что принципиальных изменений в концепции оформления и праздничной программе не произойдет.

– Будем готовить мероприятия с учетом всех обозначенных ограничений и требований Роспотребнадзора. Но вместе с тем будем стараться создать праздничную атмосферу, в том числе за счет новогоднего украшения города, – резюмировал глава города.

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