Алтайский эксперт рассказал, как выбрать фейерверк к Новому году

Нельзя запускать сложные и с большим радиусом опасности фейерверки вблизи построек, жилых домов, проводов Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие жители Алтайского края активно готовятся к праздникам и покупают пиротехнические изделия, чтобы встретить Новый год ярко. О том, как правильно выбрать и использовать салюты, фейерверки и хлопушки рассказал Сергей Бикетов, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий регионального управления МЧС, сообщает ведомство.

Совсем не игрушка

Сергей Бикетов отметил, что многие недооценивают риски, связанные с пиротехникой. При использовании фейерверков всегда нужно быть максимально осторожными.

– Пиротехнические изделия содержат в своем составе пороховые двигатели или метательные устройства, а также пиротехнические заряды с высокой температурой горения. Такие изделия могут взлетать на высоту до 100 метров и разлетаться в радиусе до 20 метров. Фейерверки могут стать причиной серьезных механических и термических травм, а также пожаров. Поэтому при запуске таких устройств следует быть предельно осторожными, - сказал представитель МЧС.

Он напомнил, что в прошлом году в ночь на 1 января в Барнауле в многоэтажном доме произошел пожар на балконе 2 этажа. По словам очевидцев, балкон загорелся именно после попадания пиротехники.

Как выбрать и правильно запустить фейерверк

Прежде всего, нужно внимательно прочитать инструкцию. Нельзя использовать пиротехнику с дефектами, например, с нарушением целостности упаковки или если она влажная. Не следует носить фейерверки в карманах, бросать их в костер, разбирать. Также нельзя хранить пиротехнические изделия вблизи нагревательных приборов.

Во время поджигания над пиротехникой не стоит наклоняться, а также приближаться к ней в течение 5 минут после прекращения действия фейерверка. Запрещается повторно поджигать фейерверк, который не сработал.

Нельзя запускать сложные и с большим радиусом опасности фейерверки вблизи построек, жилых домов, проводов. Также не следует запускать салюты при сильном ветре.

– Дома можно использовать хлопушки и бенгальские свечи. Больше ничего. Другие пиротехнические изделия запрещается применять в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения. Также нельзя запускать салюты с балконов, лоджий или с иных выступающих частей фасадов зданий - резюмировал Сергей Бикетов.

В случае происшествий следует звонить по номеру 112.

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