Приговор воспитательницам скандального детсада «Хэппи Бэйби» огласят 27 декабря

Кадр с камер наблюдения. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Суд огласит приговор воспитательницам скандального детского сада «Хэппи Бэйби», которых обвинили в истязании детей, 27 декабря. Об этом сообщили участники процесса.

- Приговор 27 декабря в 10 часов утра. 21 декабря было последнее слово подсудимых, они не признали вину и не раскаялись, - рассказала мать одного из пострадавших детей Юлия Пустовитенко.

Трем воспитательницам и директору садика предъявили обвинение по нескольким статьям. В основу легли более 350 фактов насилия – по версии следствия и родителей, с детьми грубо обращались, наносили побои и издевались, запирая в темном помещении.

Однако воспитательницы с этим не согласны – в последнем слове они просили суд их оправдать.

Читайте также

Директора скандального детсада «Хэппи беби» в Барнауле взяли под стражу

Следователи алтайского управления предъявили обвинение директору барнаульского детского сада «Хэппи беби» в мошенничестве. Сейчас женщина находится под арестом (далее)