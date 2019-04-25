2019-04-25T12:44:33+03:00
Происшествия

350 фактов истязания детей: Чем закончится дело элитного детсада «Хэппи бэйби»

Потерпевшими признаны 15 детей, заведующей и четырем воспитателям предъявлено обвинение
Иван ОЛЕКСЮК
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Кадр с камеры видеокамер детсада, где издевались над детьмиКадр с камеры видеокамер детсада, где издевались над детьмиФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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Дело скандального элитного детского сада «Хэппи бэйби», где издевались над детьми, близится к развязке. Заведующей и четырем воспитателям предъявлено обвинение. Сейчас они знакомятся с материалами дела.

Напомним, к детям в элитном детсаду был «особенный подход» - их избивали, на них кричали и надолго запирали в темных комнатах. Об этом стало известно случайно. После того, как одна из мам днем заехала в садик и увидела, что ее ребенок плачет. Родители отнесли записи с камер в прокуратуру и следственный комитет.

Кадр с камеры детсада, где издевались над детьми.Видео: Предоставлено родителями

Как рассказала «КП» мама одного из пострадавших детей Юлия, обвинение предъявлено заведующей и четырём воспитателям по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), против одного из воспитателей возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

- В основу обвинения легли более 350 фактов истязания малышей от 1,5 до 6 лет. Эти факты объединены в 176 эпизодов. Потерпевшими признаны 15 малышей. Обнаружены эпизоды, где сама заведующая осуществляет противоправные действия в отношении малышей, а так же эпизоды где она присутствует при противоправных действиях воспитателей, - рассказала женщина.

Родители требуют для обвиняемых реального заключения, но решать это будет суд. По краевого Следственного комитета, с августа 2017 по апрель 2018 года три педагога причиняли детям физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Заведующая детского сада была в курсе происходящего, но никаких мер по устранению нарушений не предпринималось.

Стоит отметить, что несмотря на видеозаписи с грубым, а порой и жестоким обращением, часть родителей встало на защиту детского сада.

- Абсурд! Лучший садик в городе! Прекрасные воспитатели! Мои дети ходили туда. Это яркий пример информационной войны. Огромная кропотливая работа учителей, педагогов, воспитателей за семь лет уничтожена всего за три месяца, облиты грязью хорошие и честные люди, - рассказал один из родителей.

По словам адвоката Натальи Вишневской, которая представляет интересы заведующей детским садом, часть эпизодов насилия может быть сильным преувеличением.

- Суд даст всему оценку и разберется, какие факты действительно являются противоправными, а какие – плод больного воображения наших потерпевших. Например, факты, где воспитатель держит ребенка за руку, отнесены к нравственным и физическим страданиям. Или «удар» листом бумаги по голове ребенка, чтобы привлечь внимание. Мы надеемся на адекватность суда, - рассказала правозащитница.

Вскоре после скандала краевой Минобрнауки потребовал от детсада вернуть выданную ранее субсидию в размере 15 млн рублей. Отметим, у «Хэппи бэби» было два филиала. Сегодня оба детских сада работают в обычном режиме под новыми названиями.

Напомним, после того, как Следственный комитет возбудил уголовные дела, заведующую детсадом и двоих воспитателей взяли под домашний арест, еще двое воспитателей дали подписку о невыезде.

Справка «КП»

Частный детский сад «Happy Baby» был открыт в Барнауле в 2011 году. Стоимость месячного посещения составляла от 17,5 до 19 тысяч рублей.

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Элитный частный детский сад «Happy Baby» (счастливый малыш) расположен в престижном районе Барнаула. Позволить себе отдать туда детей может далеко не каждый – за индивидуальный подход опытных педагогов придется выложить 19 тыс. рублей в месяц, а это средняя зарплата по городу. Но вместо особенного подхода детей там избивали, кричали и надолго запирали в темных комнатах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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