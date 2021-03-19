Директора скандального детсада «Хэппи беби» в Барнауле взяли под стражу

Детский сад Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи алтайского управления предъявили обвинение директору барнаульского детского сада «Хэппи беби» в мошенничестве. Сейчас женщина находится под арестом.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, в 2015 году обвиняемая, зная, что Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края возмещает расходы по оплате выкупа помещений, разработала схему похищения денег. Женщина вносила заведомо ложные сведения о цене купленного помещения, завысив цену.

- В результате мошеннических действий, директором учреждения похищены бюджетные денежные средства на общую сумму 14 миллионов рублей, которые были перечислены управлением образования Алтайского края на банковский счет частного детского сада, - подчеркнули в следкоме.

По решению суда директора арестовали на время предварительного следствия. Ближайшие два месяца обвиняемая проведет за решеткой. Преступление, кстати, выявили при содействии сотрудников регионального УФСБ.

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